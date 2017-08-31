Ukrayna’da öldürülen iş adamının cenazesi getirilemiyor!

Mersin’de ilaç sektöründe çalışan işadamı Rıza Yüce, önceden ilaç gönderdiği Ukrayna’daki kişiden 35 bin dolar alacağını almak üzere geçen 23 Temmuz günü Ukrayna’nın Kiev kentine gitti. Yüce kendisini havalimanında karşılayan ve 3- 4 aydır birlikte çalıştığı Saakiyan Eric Spartakoviç ile birlikte kalacağı eve gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yüce’nin yakınlarının telefonlarına ve mesajlarına yanıt vermemesi üzerine kardeşleri, son olarak görüştüğü ve 3- 4 aydır Ukrayna’daki işlerini takip eden Spartakoviç’i arayarak durumunu sordu. Spartakoviç, Rıza Yüce’nin kardeşi Mümtaz Yüce’ye kendisinin de bir kaç gündür Rıza Yüce’ye ulaşamadığını söyleyince Mümtaz Yüce, kendisinin Kiev’e geleceğini ve karşılanmasını istedi.

ERIC’İN TELEFONLARI KAPALI

Ağustos’a Kiev’e giden Mümtaz Yüce, telefon ile aradığı Saakiyan Eric Spartakoviç’in telefonlarının kapalı olduğunu anlayınca önce Türkiye’nin Kiev Konsolosluğu’na daha sonra Kiev polisine durumu bildirdi. Araştırmalarını sürdüren ve ağabeyi Rıza Yüce’nin ATM hareketlerini takip eden Mümtaz Yüce, Rıza Yüce’nin kaybolduktan sonra 2 kez banka kartından para çekildiğini tespit edince bunu da savcılık ve polise aktardı.

Mümtaz Yüce, Ukrayna’da 23 Temmuz’dan beri haber alamadıkları ağabeyinin izini polis gibi sürerken, 16 Ağustos’ta polisin kendisini arayıp Kiev yakınlarındaki bir nehirden ceset çıktığını ve kendisinden gelip teşhis etmesini istediğini belirterek şunları anlattı:

"Cenazeyi teşhise gittiğimde elleri ve ayaklarının bağlandığı ve bir taş ile bağlanarak nehre atılmış olduğunu gördük. Nehirde cenaze deforme olmuştu. Ancak dişlerindeki implant, başındaki yara izinden cesedin ağabeyim Rıza Yüce’ye ait olduğunu teşhis ettim. Ceset, morg yerine sıcak bir odada ve masa başında bekletiliyordu. Buna karşı çıktık ve parasını ödediğimiz bir morga taşıttık. Daha sonra savcı ile görüşerek, cesedin kayıp ağabeyime ait olduğunu söyledik. Savcı tam evrakları imzalarken, gelen telefon ile bundan vazgeçti ve DNA testi yapılacağını söyledi. Bunun üzerine Türkiye’den yakınlarımız vasıtası ile yeğenlerimden DNA örnekleri alıp savcılığa verdik. Halen cenazemizin verilmesini bekliyoruz."



'KRİMİNAL İNCELEME' BİTMEK BİLMİYOR

Rıza Yüce’nin diğer kardeşi Eyüp Yüce ise, teşhis etmelerine rağmen Ukrayna yetkililerinin cenazeyi ’kriminal inceleme’ gerekçesiyle kendilerine vermediğini ve 12 gündür cenazelerini alamadıklarınıÿifade ederek şöyle dedi:

"Biz öncelikle Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı ve Kiev Konsolosluğu’nun bu işin üzerine gitmesini istiyoruz. Biz aile olarak perişan olduk. 77 yaşındaki annemize ağabeyimizin öldürülüp nehre atıldığını söyleyemedik ve İstanbul’da bir kazada öldüğünü söyledik. Her gün annem ’Cenaze nerede, oğlumun cenazesini neden getirip gömmüyorsunuz’ diye bize hesap soruyor. Ailesi perişan durumda, biz bir an evvel cenazemizin bize verilmesini istiyoruz."

ŞÜPHELİ KAYIP

Mümtaz Yüce, olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın çok eksik ve derli toplu yapılmadığını da kaydederek şöyle konuştu:

"Ağabeyimin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine yaptığımız bütün çalışmaları ve bulduğumuz ipuçlarını Ukrayna polisi ve savcı ile paylaştık. Ancak, onların işi ciddiye aldığını sanmıyorum. Delil niteliği taşıyan kıyafetlerinin sağa sola atıldığını gözlerimizle gördük. Bize göre ağabeyimin öldürülmesinin birinci şüphelisi 3- 4 aydır birlikte çalıştığı Saakiyan Eric Spartakoviç’tir. Kendisine ulaşılamadığı ve kendisinin kayıp olduğu söyleniyor. Ağabeyimi kaçıranların kaçırdıktan ve öldürdükten sonra banka kartı ile para çektikleri belli. Ancak bununla ilgili şimdiye kadar bir işlem yapılmadı. Daha önce olay ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı yönünde haberler yansımıştı basına. Bu doğru değildir, olay ile ilgili gözaltı ve tutuklama aldığımız bilgilere göre yoktur. Yakınlarımız hlen Ukrayna’da cenazenin verilmesini bekliyor."