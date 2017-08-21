Ukrayna'da kaybolan Türk işadamı ölü bulundu...

Mersin’de ilaç sektöründe çalışan Rıza Yüce, daha önceden ilaç verdiği ve 150 bin TL alacağı olan firma ile görüşmek için 23 Temmuz’da Ukrayna’ya gitti.

Kiev’e giden işadamı en son 26 Temmuz’da eşi Suna Yüce'yi telefonla arayarak, parayı almakta zorlandığını, araya bir kişinin girdiğini ve görüşmek için buluşacaklarını söyledi. Yüce tedirgin olduğunu, görüşeceği kişinin güven vermediğini anlattı. O günden sonra Yüce'den haber alınamadı. Konsolosluğun devreye girmesiyle yapılan araştırmada, kayıp işadamının görüştüğü kişinin gasp suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

KREDİ KARTINDAN PARA ÇEKİLMİŞ

Habertürk'ün haberine göre işadamının kayıp olmasından 3 gün sonra kredi kartıyla alışveriş yapılmak istendiği ve hesabından 2 bin TL çekildiği belirlendi.

Yüce ailesinin tedirgin bekleyişi acı haberle son buldu. Ukrayna’da Yüce’nin cansız bedenine ulaşıldı. İşadamının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve bir nehre atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı ve bir zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.