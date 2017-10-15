Ukrayna'da aşırı sağcılar kuruluş yıl dönümünü kutladı

Etkinliğe en fazla Ukrayna Ulusal Müfrezesi, Svoboda (Özgürlük) ve Pravy Sektor (Sağ Sektör) Partilerinden gösterici katıldı.

Kiev kent meydanında başlayan yürüyüşte göstericiler Ukrayna otoritelerinden UOA lideri Roman Shukhevych ve Ukraynalı Ulusalcılar Örgütü Başkanı Stepan Banderaya kahraman statüsü verilmesini talep etti.

2. Dünya Savaşı sırasında Shukhevych ve Bandera liderliğinde UPA batı Ukrayna'da çoğu kadın ve çocuk, 76 bin ila 106 bin arasında Yahudi ve Polonyalı öldürülmüşü. Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın verdiği bilgilere göre yürüyüşe 2 bin kişi katıldı.

Fakat yürüyüşün organizatörleri katılımın on binleri bulduğunu söylüyor.