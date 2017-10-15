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    Ukrayna'da aşırı sağcılar kuruluş yıl dönümünü kutladı

    DHA
    15.10.2017 - 10:52 | Son Güncelleme:

    Ukrayna'da aşırı sağ örgütlerin üyeleri İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle aktif bir şekilde iş birliği yapmış olan Ukrayna İsyancı Ordusu’nun (UPA) 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kiev’de yürüyüş düzenledi.

    Etkinliğe en fazla Ukrayna Ulusal Müfrezesi, Svoboda (Özgürlük) ve Pravy Sektor (Sağ Sektör) Partilerinden gösterici katıldı.

    Kiev kent meydanında başlayan yürüyüşte göstericiler Ukrayna otoritelerinden UOA lideri Roman Shukhevych ve Ukraynalı Ulusalcılar Örgütü Başkanı Stepan Banderaya kahraman statüsü verilmesini talep etti.

    2. Dünya Savaşı sırasında Shukhevych ve Bandera liderliğinde UPA batı Ukrayna'da çoğu kadın ve çocuk, 76 bin ila 106 bin arasında Yahudi ve Polonyalı öldürülmüşü. Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın verdiği bilgilere göre yürüyüşe 2 bin kişi katıldı.

    Fakat yürüyüşün organizatörleri katılımın on binleri bulduğunu söylüyor.

     

    Etiketler: nazi
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