Ukrayna'da 4G Turkcell'e emanet

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, 4G lisans ihalesinin bugün gerçekleştirilen 2600 MHz'lik kısmı için Lifecell'in Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandında 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazandığını belirtti.

Açıklamaya göre, ihale kapsamında şirketin yükümlülüğü 32.5 milyon dolara karşılık gelirken; dönüştürme ücreti dahil toplam tutar ise 39.1 milyon dolar olacak.

4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin ise 2018'in ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.