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Ukrayna'da 4G Turkcell'e emanet

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:

Turkcell Ukrayna'daki bağlı ortaklığı Lifecell'in bu ülkedeki 4G lisans ihalesini kazandığını duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, 4G lisans ihalesinin bugün gerçekleştirilen 2600 MHz'lik kısmı için Lifecell'in Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandında 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazandığını belirtti.

Açıklamaya göre, ihale kapsamında şirketin yükümlülüğü 32.5 milyon dolara karşılık gelirken; dönüştürme ücreti dahil toplam tutar ise 39.1 milyon dolar olacak.

4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin ise 2018'in ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

 

Etiketler: Lifecell , Turkcell , KAP
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