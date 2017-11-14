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    Ukrayna, ordusu için Türkiye’den mali yardım umuyor

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 09:23 | Son Güncelleme:

    Ukrayna'dan yapılan açıklamada Türkiye ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 2 milyon dolar mali yardım öngören bir anlaşma imzalamayı umdukları söylendi.

    Ukrayna Bakanlar Kabinesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye hükümetiyle Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 2 milyon dolarlık mali yardımın ayrılmasını öngören anlaşma imzalamayı umdukları belirtildi.

    Askeri finans işbirliği anlaşması ile mali yardım protokolünün imzalanması beklendiği ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 9 milyon TL değerinde ürün ve hizmet alımını ve Ukrayna askerlerinin Türk ordusu eğitim merkezlerindeki 300 bin TL değerindeki kısa vadeli eğitimini finanse edeceğini kaydetmek gerekir" ifadelerine yer verildi.

    Etiketler: Ordu
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