Ukrayna, ordusu için Türkiye’den mali yardım umuyor

Ukrayna Bakanlar Kabinesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye hükümetiyle Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 2 milyon dolarlık mali yardımın ayrılmasını öngören anlaşma imzalamayı umdukları belirtildi.

Askeri finans işbirliği anlaşması ile mali yardım protokolünün imzalanması beklendiği ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 9 milyon TL değerinde ürün ve hizmet alımını ve Ukrayna askerlerinin Türk ordusu eğitim merkezlerindeki 300 bin TL değerindeki kısa vadeli eğitimini finanse edeceğini kaydetmek gerekir" ifadelerine yer verildi.