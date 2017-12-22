Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Ukrayna kaynıyor! Başbakanın çevirmeni ajan çıktı

    Ukrayna kaynıyor! Başbakanın çevirmeni ajan çıktı

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Ukrayna'da emniyet teşkilatı, hükümet için çevirmenlik yapan ve Başbakan Vladimir Groysman'a da yurtdışı seyahatlerinde tercümanlık yapan Stanislav Yezhov'u gözaltına alarak Rusya lehine ajanlık yapmakla suçladı.

    Yezhov Çarşamba günü Kiev'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

    BBC Türkçe'nin hhaberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada "üst düzey bir çevirmenin" uzun süreli bir görevlendirme sırasında Rusya tarafından ajanlaştırıldığı ve hükümet aktiviteleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

    Güvenlik Servisi Yezhov'un adını vermese de İçişleri Bakanı Anton Geraşenko, bu kişinin Yezhov olduğunu ve en az iki yıldır Rusya özel kuvvetleri için çalıştığını söyledi. Geraşenko, Yezhov'un birkaç yıl önce ABD'deki Ukrayna Elçiliği'nde görevliyken Rusya için çalışmaya başladığını belirtti.

    Yezhov'un evinde Rusya'ya bilgi geçebilmek için özel bir ekipman bulunduğu da açıklandı.

    Yezhov Başbakan Groysman'dan önce de Eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e çevirmenlik yapıyordu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: ajan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri