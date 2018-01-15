UKIP lideri, ırkçı sevgilisini terk etti

BOLTON, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski kız arkadaşı Marney’nin attığı mesajlar nedeniyle kendisinin istifa etmeyeceğini söyledi. Sevgilisinin mesajlarını ilk duyduğunda dehşete düştüğünü vurgulayan ve mesajları ‘savunulamaz’ olarak niteleyen Bolton, “Dün gece ilişkimizin romantik unsuru son buldu. Ayrılık konuşmamız her ikimiz için de uzun ve üzücü geçti” dedi.

Bolton, mesajların parti tarafından öğrenilmesini takiben Marney’in UKIP üyeliğinin hemen askıya alındığını anımsattı.

‘UMURUMDA DEĞİL’

Marney, Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle hakkında bir arkadaşına gönderdiği mesajlarda Markle’ın ‘kraliyet ailesini lekeleyeceğini’ ve ‘kuş beyinli olduğunu’ yazmış ve “(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyahi” ifadesini kullanmıştı. 25 yaşındaki eski model Marney, siyahilerin çirkin olduğunu savunmuş ve “Irkçıysam da umurumda bile değil” demişti.

Marney, yazdıklarının ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, UKIP’in bazı üyeleri Bolton’a genel başkanlıktan istifa etmesi ve ilişkisini bitirmesi çağrısı yapmıştı.

54 yaşındaki eski asker Bolton, partinin geçen yılın eylül ayında yapılan yıllık kongresinde oyların yüzde 29.9’unu alarak genel başkanlığa seçilmişti.

MAYIS’TA EVLENECEKLER

Prens Harry ile ABD vatandaşı Markle, 19 Mayıs’ta Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek. İngiltere tahtının veliahdı Prens Charles ile 1997 yılında Paris’teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana’nın ikinci çocuğu Harry, tahtın beşinci sıradaki varisi durumunda. Afrika kökenli yoga eğitmeni anne ile Hollanda ve İrlanda asıllı film yönetmeni babanın kızı 36 yaşındaki Meghan Markle ise oyunculuk yapıyor.