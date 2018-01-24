Uğur Mumcu ölüm yıl dönümünde anılıyor - İşte duayen gazeteci Uğur Mumcu'nun hayatı

Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Vefatının üzerinden çeyrek asır geçen Uğur Mumcu, bugün saat 12.00’de katledildiği yerde, evinin önünde kendisini sevenlerce anılacak. Usta sanatçı Selda Bağcan da bugünkü anmaya katılacak. “Uğur MUMCU İçin Söylüyoruz” konseriyle bir kez daha “Uğurlar Olsun” ağıtını seslendirecek.

UĞUR MUMCU KİMDİR?

24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bomba ile gerçekleştirilen saldırı sonucu suikaste kurban giden Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942’de Kırşehir’de dünyaya geldi. 51 yıllık kısa yaşantısına onlarca kitap ve yüzlerce makale sığdıran Uğur Mumcu, ilkokulu Ankara Devrim İlkokulunda ve ortaokulu Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde okudu. 1961'de başladığı üniversite eğitimini avukat olmak üzere başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1965'te tamamladı.

1965’te tamamlayan Mumcu, henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962’de Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Türk Sosyalizmi” başlıklı makalesiyle Yunus Nadi Ödülü’nü aldı. 1963’te fakültede öğrenci derneği başkanı seçilen Uğur Mumcu, 1969-1972 yılları arasında Hukuk Profesörü Tahsin Bekir Balta’nın asistanı olarak çalıştı.



1977’den sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başlayan Uğur Mumcu, “Gözlem” başlıklı köşesinde 1991’in Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı.

Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları 1977’de yayınlanan Uğur Mumcu’nun Sakıncalı Piyade adlı eseri tiyatroya uyarlandı ve Ankara Sanat Tiyatrosunda tam 700 kere sahnelendi.



Uğur Mumcu, 1981’de terörün silah kaçaklığıyla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için “Silah Kaçakçılığı ve Terör” kitabını yazdı. Uğur Mumcu, aynı yıl, Mehmet Ali Ağca’nın Papa’yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalar da yaptı.