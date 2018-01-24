Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Uğur Mumcu anılıyor! Sevenleri bir kez daha 'Uğurlar Olsun' diyecek

    Uğur Mumcu anılıyor! Sevenleri bir kez daha 'Uğurlar Olsun' diyecek

    AYSEL ALP/ANKARA
    24.01.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen gazeteciliğin duayen ismi Uğur Mumcu, bugün katledildiği yerde sevenlerince bir kez daha anılacak. Ankara Valiliği kendi adını taşıyan Uğur Mumcu Sokağı'nı trafiğe kapatırken usta sanatçı Selda Bağcan da 25. yıl anmasına katılacak. Bir kez daha "Uğurlar Olsun" ağıtını seslendirecek.

    Gerçekleri gün yüzüne çıkardığı araştırmalarına karşı duramayanlar, tam 25 yıl önce bir pazar sabahı hain bir tuzakla yok ettiklerini sandılar duayen gazeteciyi. Oysa katledilişinden önce şöyle seslenmişti kendini yok edeceğini sananlara:

    "Ben Atatürkçüyüm… Ben, cumhuriyetçiyim… Ben lâikim… Ben antiemperyalistim… Ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım… Ben insan hakları savunucusuyum…  Ben, terörün karşısındayım… Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır."

     ATATÜRKÇÜLÜK ULUSAL BAĞIMSIZLIK VE ONUR DEMEKTİR

    Atatürkçülüğünü yazı ve kitaplarında dile getiren Mumcu, tanımını ise şöyle yapmıştı:

    "Atatürkçülük ne demektir? Atatürkçülük, kısaca ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demektir. Atatürkçülük, özetle antiemperyalist bir Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve sürdüren bir eylem ve öğretidir.

    GÖZLERİN AÇIKSA GÖRECEKSİN!

    1975'te kaleme aldığı "Çağın Suçu" başlıklı yazısında ise şöyle diyordu Mumcu:

    "Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün bir topluma, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur çağımızda. Susmayı, bir yaşam biçimi olarak benimseyen insanlar vardır. Özgürlükleri ve silahları konuşmamaktadır. Her adaletsizlik onların eylemsizliklerinden güç alır biraz da. Ellerini kana bulayanlar, içlerindeki korların mezar taşlarıyla yaşayanlar, aynı adaletsizliğin ve aynı suçun ortaklarıdır hep birlikte. Gözlerin açıksa göreceksin! Kulağın sağır değilse duyacaksın! Ellerin kesik değilse uzanacaksın!"

    Etiketler: uğur mumcu suikasti , anma , uğur mumcu , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri