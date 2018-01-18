Uğur Karabulut kimdir, kaç yaşındadır?

2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon ekranlarıyla tanışması, 2007 yılında oynadığı Magic Goon enerji içeceği reklam filmiyle oldu. Bu reklam filmini, Turkcell, Opet, Mavi Jeans reklamları gibi birçok reklam filmi izledi. 2008 yılındaki ilk dizi çalışması 'Vurgun'un ardından, 'Şüphe', 'Hayat Devam Ediyor' ve 'Emir'in Yolu' dizilerinde oynadı. 2013 yılı içinde Mekan Artı'da oyunculuk yaptı.Show TV'de 'Her Sevda Bir Veda' dizisinde 'Yiğit' karakterini canlandırmıştı. Oyuncunun rol aldığı diğer diziler ise; Lise Devriyesi – 2017, Hayat Şarkısı – 2016, Her Sevda Bir Veda – 2014, Yedi Güzel Adam – Süleyman – 2014

NİYAZİ KARATERİ

32 yaşında, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biridir. Evlidir. 2 yaşında çocuğu vardır. Ancak henüz onu görememiştir. Osmancık Taburu askeridir.