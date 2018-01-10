Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Efekan Can kimdir?

Daha önceki haberlerimizde dizide geçmişi anlatan bir sahne için Serhan’ın gençliğini canlandıracak bir oyuncu arayışında olunduğunu söylemiştik. Cast ekibi aranan oyuncuyu Atölye Craft’ta buldu. İpek Bilgin’in oyunculuk okulu olan Atölye Craft’ta eğitim alan Efekan Can Serhan’ın gençliğine hayat verdi
Star Tv'de yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 9 Ocak tarihinde 11.bölümüyle ekrana gelecek. Dizide yer alan ana karakterlerin çocuklukları ortaya çıkmıştı fakat Serhan'ın geçmişi henüz yayınlanmamıştı. Yeni bölümlerde Serhan'ın geçmişine döneceğiz ve Ufak Tefek Cinayetler'de Efekan Can diziye dahil olacak.
Merve ve Serhan'ın nasıl tanıştığına dair ipuçlar izleyeceğimiz yeni bölümlerde Serhan'ın küçüklüğünü canlandıran Efekan Can merak ediliyor. Gelin hep birlikte Efekan Can'a yakından bakalım.
EFEKAN CAN KİMDİR?
1994 doğumlu Efekan Can bilecik Bilecik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Oyuncu daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Atölye Craft’ta oyunculuk eğitimi alan oyuncu ilk kez kamera karşısına geçecek. Sporun yanı sıra müziklede yakından ilgilidir. Solistlik yanı sıra gitar ve piyano çalan oyuncu güreş, voleybol ve basketbol gibi sporlarla ilgilenmiştir.
Doğum Yılı : 1994
Vücut Tipi : Atletik
Ten Rengi : Beyaz
Saç Rengi : Kahverengi
Göz Rengi : Ela
EĞİTİMİ
Bilecik Üniversitesi İİBF – İşletme Bölümü
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tedarik Zinciri ve Yönetimi Yüksek Lisans
Atölye Craft Oyunculuk Eğitimi
YETENEKLERİ
Yüzme, Fitness, Boks, Gitar, Bateri, Piyano, Bağlama,
Solist, Söz Yazarı, Profesyonel Güreş, Voleybol, Basketbol
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