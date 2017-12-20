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Kızlar endişeli: Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son bölümünü hayli heyecanlı bir sahne ile sonlandıran Ufak Tefek Cinayetler, yeni bölüm fragmanı ile sorgulanmaya başlandı. Oya'nın şaşkınlıkla karşıladığı Edip, geldikten bir süre sonra planlarını ortaya koymaya başlamıştır. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında bu durum kızlar tarafından pek hoş karşılanmamıştır. Çünkü Edip'in hedefinde geçmişinin tozlu raflarında kalan defterleri aralamak vardır. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı mı? İşte, son bölümden bazı detaylar

Hürriyet Haber
20.12.2017 - 14:20 | Son Güncelleme :

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Edip'in 96 yılından ve lise yıllarından söz etmek istemesi Sarmaşık sakinlerini rahatsız etmiştir. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Taylan'ı ve Serhan'ı bilmedikleri konusunda uyaran Edip, ortalığın karışmasına ramak kala sözlerine ara verdi. Peki, Edip bildiklerini Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında ortaya dökecek mi? İşte, detaylı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

20 yıl sonra gelip, onu mahvedenlerin masasına oturan Edip'in aklında ne var? Oya kadar masum bir yerden oynayacak gibi değil. Merve durmuyor tabii, bu ilişkiye el atıyor. Fakat karşılığı çok fena olacak.

Edip'ten şaşırtan hamleler izleyeceğiz. Entrikayı bir de ondan izleyelim.

Diğer yanda Serhan çok bozuldu tabii. Fakat keskin zekasıyla ipi tuttuğu yerden çözmeye başlıyor işleri. Oya ise bu fırtınada aklını yitirecek gibi. Edip ve Serhan arasında savruluyor. İki zeki adam iki ayrı tarafa estirecek Oya'yı.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarmaşık fena karıştı. Merve, Oya'nın Taylan'la; Pelin ise, Serhan'la olduğunu düşünüyordu. Manikürcü ajanın getirdiği kol düğmesi kimin? Serhan'ın mı yoksa Taylan'ın mı? İkisinde de aynı takımdan var, iki kadının da hayatı alt üst olabilir. İkisinin de kocasını kaptırmamak için yapmayacağı şey yok. Kazan kaynıyor! Peki bundan sonra ne olacak? Aşk ve ahlak arasında sıkışıp kalan Oya’yı neler bekliyor? Tüm gücünü kocalarından alan kadınların muhiti Sarmaşık’ta, Oya bekar bir kadın olarak yerini nasıl muhafaza edecek?

Arzu cephesindeyse boşanmaya sayılı gün kaldı. Evi Arzu’ya kaptırmış olmayı hazmedemeyen Burcu, Sarmaşık’tan bir ev seçiyor kendine. İşte başarılı olmak için canla başla çalışan Arzu, eski kocası Mehmet ve onun metresi Burcu’yla komşu mu olacak?

Oya ve Serhan ikilisi dönülmez bir noktaya geldi. Aşıklar bir karar vermek zorunda. Bundan sonra kendilerini kandırmaları mümkün değil. İmkansız ama inkar edilemeyecek denli hakiki bir aşk onlarınki… Bir o kadar da zor. Bu aşk onları da değiştirecek mi, asla yapmam dedikleri şeyleri yapacaklar mı?

Etiketler: ufak tefek cinayetler fragman , dizifragman
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