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Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Entrika dozu yüksek sahnelerin ağırlıklı olduğu Ufak Tefek Cinayetler'in 6 Şubat tarihli bölümünde ilk defa Serhan'ın kendisini aldattığından şüphelenen Merve'nin Oya'nın kafasına gitmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölümünden görüntüler de kısa sürede paylaşıldı.

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme :

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanını araştıran izleyiciler, ilk tüyoları kısa bir tanıtım videosuyla aldı. Okulda çıkan yangın nedeniyle Sarmaşık ahalisinin belki de hayatlarının en zor gününü geçirdiği Ufak Tefek Cinayetler son bölümünün ardından ‘sneak peak’ yayımlandı. Merve ve Serhan’ın mutfakta görüldüğü görüntülerde ‘Geri dönüşü yok ve ben hiçbir şey saklamayı sevmem’ sözleri dikkat çekti. Peki Serhan, Oya ile ilgili ilişkisini itiraf edecek mi? Fragmanda adı geçen Tomris kim? Tüm bu soru işaretlerine yanıt 13 Ocak Salı akşamı yayınlanacak Ufak Tefek Cinayetler 16. bölümünde gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarmaşık'ta dehşet günü...Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?

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