Ufak Tefek Cinayetler dizisi ne zaman başlayacak? İşte o fragman

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı, Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı “Ufak Tefek Cinayetler” 24 Ekim Salı günü başlıyor.

Star’da 24 Ekim Salı ekrana gelecek olan, Ay Yapım imzalı. Ufak Tefek Cinayetler'de, dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatılıyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı başrollerini ise Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 24 Ekim Salı, 20.00’de Star’da başlıyor.

Mert Fırat ekranda ilk kez bir babayı canlandırıyor!

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, dizi “Ufak tefek Cinayetler”in yakışıklı oyuncusu Mert Fırat ekranda ilk kez baba olarak izleyici karşısına çıkacak.

Merakla beklenen yeni dizi Ufak Tefek Cinayetler’de Merve’nin(Aslıhan Gürbüz) kocası, cemiyetin bütün parasını yöneten, sert mizaçlı, dürüst ve ahlaklı iş adamı Serhan’ı canlandıran Fırat, yeni projesini anlattı. Serhan karakterini oynamaktan büyük keyif alan oyuncu, çocuklarla da çalışmayı sevdiğini belirtti.

“Aslında daha önce sinema filmlerinde baba karakterini canlandırdım. Baktığınızda dizi uzun vadeli bir çalışma süreci olduğu için ‘Ufak Tefek Cinayetler’ bu yönden bir ilk olacak. Çocuk oyuncularla çalışmayı seviyorum. Çünkü onların o sürprizli hali bence bir oyuncu için çok keyifli ve de öğretici bir durum. Karşınızda ne yapacaklarını kestiremiyorsunuz hiçbir zaman. Malum hepimiz büyüdükçe çocuk reaksiyonlarından ve çocuk bakış açısından uzaklaşıyoruz. Bu yüzden bir oyuncunun en büyük hediyesi bence bir çocukla uzun vadede çalışmak. O yüzden ‘Ufak Tefek Cinayetler’de Serhan karakterini canlandırmak çok kıymetli benim için”.