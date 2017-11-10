Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanında cenaze görüntüsü!

Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanında olaylar araştırılmaya devam ediyor. Oya ile Merve arasındaki gerilim, Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanında ölüm ile sonuçlanmıştır. Vücuduna enjekte edilen pestisit nedeniyle hayatını kaybettiği görüntülerin ekrana yansıdığı Merve'nin durumu, Oya'ya soruşturma açılmasıyla sonuçlanacaktır. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANACAK?

Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanı, yapımcı kuruluş tarafından erişime açıldı. Merve'ye ne oldu? Oya ellerini cidden kirletti mi? Serhan, Oya'ya gitgide tutulurken Oya, duygularını açığa çıkartacak mı?

Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir. Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler. Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukça şeytani bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena..

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar.

Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.