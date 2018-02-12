Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı: İlişkileri ortaya mı çıkacak?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanlarıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Farklı bir senaryo örgüsü olan Ufak Tefek Cinayetler’in 6 Şubat tarihli bölümünde Sarmaşık ahalisi ölüm gerçeğiyle sarsıldı. Finalde ilk kez başka bir kadın düşüncesiyle karşı karşıya kalan Merve’nin Oya’nın kapısına dayanması kafalarda soru işareti bıraktı. Oya- Serhan ilişkisinin ortaya çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyicilerin gözü kulağı şimdi yeni bölümde. İşte Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm fragmanları ve özeti!

Sevgililer günü... Herkes kendince kutlama derdinde... Merve Serhan'ı geri kazanmak için türlü yollar deniyor. Bu arada Sarmaşık ahalisi Serhan'ın evi terkettiğini öğreniyor! Aksaklar yıkılıyor mu? Merve bu işin altından nasıl kalkacak? Büyük yüzleşme gerçekleşiyor. Merve ve Oya... Hemen arkasından Pelin gelip Oya'ya soruyor; "Serhan'la birlikte misiniz?" Pelin, Oya'nın ağzından laf almak için enfes bir yola başvuruyor. Ufak Tefek Cinayetler Olayların ard arda patladığı, skandallar içeren yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da...