Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın

Ufak Tefek Cinayetler dizinin yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala fragman geldi. 30 Ocak Salı akşamı yayınlanan son bölümünde Oya ve Edip’in 96’daki olayı anlatması dengeleri alt üst etti. Oya’nın patlattığı bombalar ardından daha fazla dayanamayan Serhan, sonunda beklenen kararı verdi ve Merve’ye boşanmak istediğini söyledi. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Merve evliliğinin asıl bitiş nedenini öğrenebilecek mi? Sarmaşık ahalisinin karşılaştığı olay nasıl sona erecek? Tüm bu soru işaretleri ve daha fazlası 6 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 15. bölümünde yanıt bulacak.

Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlu bir döneme girerken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?