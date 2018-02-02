Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı yerine…

6 Şubat Salı akşamı izleyicilerle buluşması beklenen Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak resmi Youtube hesabında ilk sahne paylaşıldı. Mutfakta görülen Merve ve Edip arasında geçen diyaloglar dikkat çekti. Edip’in Merve’ye destek olması ve sarılması kafalarda soru işareti bıraktı. Son bölümde Oya’nın yaşadıklarını öğrendikten sonra daha fazla dayanamayan Serhan, final sahnesinde kesin bir dille boşanmak istediğini söyledi. Peki Serhan ve Merve boşanacak mı? Oya ve Serhan ilişkisi nereye gidecek? İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya ve Edip, 12 yıl önce yaşananları anlattı, ortalık fena karıştı. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yarattı.İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gitti. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilirdi Pelin’inse gözü yaşlı…

Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esti. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umdu. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödedi; Nilay evi terk etti. Tüm bu yaşananlar Oya ve Serhan için dönüm noktası oldu. Mutsuz ama alışkın oldukları hayatlarından vazgeçen ikili aşkı seçti.