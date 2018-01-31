Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Edip'in planı ne?

Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından izleyicilerin merak ettiği bazı detayları ekrana getirdi. Oya ile Serhan'ın son bölümde bir arada olması, yeni bölüm fragmanında beklentiyi arttırırken, görüntüler beklenmedik bir şekilde Edip ile Merve arasında geçmiştir. İşte, Merve'nin Serhan'ın kendisinden boşanmak istediği son bölümün ardından Edip'ten bir çıkış yolu önerisi beklediği Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı
Son bölümünde izleyicilerin uzun zamandır gerçekleşeceğini umduğu Serhan-Merve ayrılığı gerçekleşmiştir. Oya ile birlikte yeni ufuklara yelken açmak isteyen Serhan, Merve'ye bu durumu iletmiştir. Merve, boşanma durumunu öğrenmesinin ardından resmne yıkılmıştır. Tabi ki bu çöküş Merve için yeni hesapların başlangıcı olacaktır.
Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Edip, Merve'ye destek vermek için yanına gitmiştir. Merve, 'Ben sadece hak edene hak ettiğini veririm diyorum. Bunun için de sana bir açıklama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi.' sözleri ile Edip'e sert bir çıkış gerçekleştirmiştir. Edip'in ise bunun karşılığında söylediği tek söz ise 'Merve sen iyi misin?' olacaktır. Bunun karşılığında Merve ise içini dökmüş ve 'İyi değilim, kafam karışık, kendimi iyi hissetmiyorum, sinirlerim bozuk' diyerek Edip'e sarılmıştır.
Peki tüm bu olanların üzerine Edip'in Merve'yle ilgili planı neler olacaktır?
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün