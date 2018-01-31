Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Edip'in planı ne?

Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından izleyicilerin merak ettiği bazı detayları ekrana getirdi. Oya ile Serhan'ın son bölümde bir arada olması, yeni bölüm fragmanında beklentiyi arttırırken, görüntüler beklenmedik bir şekilde Edip ile Merve arasında geçmiştir. İşte, Merve'nin Serhan'ın kendisinden boşanmak istediği son bölümün ardından Edip'ten bir çıkış yolu önerisi beklediği Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı

Son bölümünde izleyicilerin uzun zamandır gerçekleşeceğini umduğu Serhan-Merve ayrılığı gerçekleşmiştir. Oya ile birlikte yeni ufuklara yelken açmak isteyen Serhan, Merve'ye bu durumu iletmiştir. Merve, boşanma durumunu öğrenmesinin ardından resmne yıkılmıştır. Tabi ki bu çöküş Merve için yeni hesapların başlangıcı olacaktır.

Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Edip, Merve'ye destek vermek için yanına gitmiştir. Merve, 'Ben sadece hak edene hak ettiğini veririm diyorum. Bunun için de sana bir açıklama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi.' sözleri ile Edip'e sert bir çıkış gerçekleştirmiştir. Edip'in ise bunun karşılığında söylediği tek söz ise 'Merve sen iyi misin?' olacaktır. Bunun karşılığında Merve ise içini dökmüş ve 'İyi değilim, kafam karışık, kendimi iyi hissetmiyorum, sinirlerim bozuk' diyerek Edip'e sarılmıştır.

Peki tüm bu olanların üzerine Edip'in Merve'yle ilgili planı neler olacaktır?