Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanında yüzleşme zamanı

Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla izleyicilerine yeni bölümün heyecanlı geçeceğinin sinyallerini verdi. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı.

Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı…



Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı…