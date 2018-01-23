Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanında Serhan aydınlanmaya yaşıyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde şoke eden anlar yer alacak. İşte, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serhan yaşadıkları neticesinde büyük bir ayma yaşıyor. Oya'ya gidip açıkça konuşuyor; "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" Ve Oya'nın hayatını kuşatmaya, ayaklarını yerden kesmeye başlıyor.

Merve ise Serhan'ın böyle bir ayrılık yoluna girdiğini anlamamakta ısrar ediyor. Onun gündemi farklı çünkü; gücünü geri kazanacak! Önce Arzu'yla kapışıyor. Sonra sıra Pelin'e geliyor. Pelin ve Merve kılıçlarını açıkça çekiyorlar. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşıyorlar. Diğer tarafta da dört erkek toplanıyor ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuşuyorlar. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandıyor. Oya şimdi düğmeye bastı, mahvedecek onları!