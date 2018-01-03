Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanında borçlular evi basıyor

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanı, salı akşamı ekrana gelmeyen bölümün ardından sorgulanmaya başlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan Ufak Tefek Cinayetler, yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle merak konusu olmuştu. Bölümün yeni yılın ilk haftasında yayınlanmamasının ardından vatandaşlar, Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanını bir kez daha izlemek istedi. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Serhan’dan şüphelenmeye başlıyor! Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.