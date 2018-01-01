Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Ufak Tefek Cinayetler oldu. Yeni fragmanı yayın tarihinden günler önce yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler’in son bölümünde Merve, ilk kez eşinden şüphelenmeye başlamış, finale ise Serhan’ın polisler tarafından götürülüş sahnesi damga vurmuştu. Dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren Serhan’ın akıbetini merak eden izleyiciler, yeni bölümü merakla bekliyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm ne zaman?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümü bir hafta gecikmeli olarak 9 Ocak Salı günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Serhan’dan şüphelenmeye başlıyor! Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.