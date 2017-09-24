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    Hürriyet >Dünya>UETD’den Türklere ‘Sandığa git’ çağrısı

    UETD’den Türklere ‘Sandığa git’ çağrısı

    AA
    24.09.2017 - 10:21 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 10:21

    Köln’de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘Almanya genel seçimleri ve günümüzde Avrupalı Türk toplumunun siyasi katılımı’ konulu panelde konuşan UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Almanya’da oy hakkı bulunan Türkiye kökenlileri, oy kullanmaya çağırdı. Alman seçim sistemine de eleştirilerde bulunan Sırakaya, şöyle dedi:

    “ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yaşayan toplam seçmen sayısı 14 milyon 300 bin kişi. Bu seçmenlerden AB vatandaşı olan 447 bin kişi oy kullanabilirken, 1 milyon 20 bin insan bu toplumda oy kullanamıyor. Almanya’da yaşayan AB ülkelerinin vatandaşları oy kullanma hakkına sahip olmasına rağmen, yıllardır bu ülkede yaşayan, vergisini ödeyen ve diğer sorumluluklarını yerine getiren Türkler oy kullanamıyor.”

    ‘BIRAKTIĞINIZ ALANLARI BİRİLERİ DOLDURUR’
    “Eşinizin, dostunuzun, komşunuzun elinden tutup sandığa götürün ve seçimlerde mutlaka oyunuzu kullanın. Siyasi katılım olmadan siyasi mücadele olmaz. Siyasi katılım olacak, siyasete dahil olacağız. Sizler siyasete dahil olmazsanız birileri siyasete dahil olur ve o siyasete dahil olan insanlar sizi yönetir. Bıraktığınız alanı birileri doldurur ve o birileri de sizi çok seven insanlar olmaz. İlk oylarımızı verirken bölgemizde Türkiye dostu olduğunu bildiğiniz milletvekili adayı varsa onu desteklemekten çekinmeyin.”

    Etiketler: UETD , Zafer Sırakaya , seçim
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