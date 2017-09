UETD Başkanı Sırakaya, Türkleri sandığa çağırdı

SİYASİ katılım olmadan siyasi mücadelenin asla olmayacağına inandığını belirten Sırakaya, şöyle konuştu: “Avrupalı Türk toplumunun geleceğine yönelik ciddi anlamda bir vizyon sunmayan, Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin koparılması gerektiğini düşünen, Türkiye’nin Avrupa’da bir geleceği olmadığını öngören, AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin bir şekilde sekteye uğratılması gerektiğini düşünen siyasi partilerle UETD’nin fikri birlik içinde olması asla tahayyül edilemez. Özellikle bazı sol partilerin, Sol Parti ve Yeşillerin bir terör güzelleştirmesi içine girerek, terör örgütü PKK’yı daha yasal bir zemine çekme gayretinde olmasını asla bizim tasvip etmemiz mümkün olamaz. Dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkileri daha sağlıklı bir zemin üzerinde götürmeyi düşünen, Avrupalı Türk toplumunun geleceğinde eşit bireyler olarak bu toplumda varlığını önemseyen siyasi partilere yönelmesi, bu söylemlere muhalif davranan siyasi partilerden uzak durarak küçük, büyük demeden kendi düşüncelerini destekleyen siyasi partilere oy vermesini teşvik ediyoruz.”

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SİYASET, MANİDAR

“Almanya’da Türkiye üzerinden yürütülen seçim çalışmalarını ‘manidar’ buluyoruz. Bugüne kadar Alman siyasetinde Türkiye’nin siyasetin merkezine oturmuş olduğu başka bir seçim kampanyası hatırlamıyorum. Sanki Avrupa’nın artan ırkçılık sorunu çözülmüş, ırkçı partilerin yüksek oy almasının Avrupa’nın geleceğinde hiçbir tehlikesi yokmuş gibi, Brexit’in AB’nin geleceğini nasıl etkileyeceğinin konuşulmaması gerekiyormuş gibi, artan yaşlılık oranının gelecekteki sıkıntıları, genç neslin gelecekteki problemleri hiç gündeme gelmeden, sadece Türkiye üzerinden bir siyaset yapılmaya çalışılıyor.”

TÜRKİYE KARŞITLIĞI AfD’YE YARADI

“Türkiye karşıtlığı Alman kamuoyunu da rahatsız ediyor ve ciddi tepkilere yol açıyor. Bu tepki, yayınlanan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarında görülebilir. Buna göre, Türkiye’ye en çok saldıran partinin oyları düşüyor. Şu an SPD’nin oy oranı yüzde 20’ler civarında. ‘Oy oranını ciddi anlamda artırmış siyasi partiler kim’ diye baktığınız zaman, bütün sağ partilerin, aşırı sağ partinin lehine çalıştığını görmek de mümkün. Şu anda AfD’nin tahmini oy oranları yüzde 14’ler seviyesine kadar ulaşmış durumda. Bunun hem Avrupalı Türkler hem de yabancılar olarak, aynı zamanda Avrupa toplumunun kendisi için de büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum.”

STABİL TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ

“Almanya’daki Türkiye karşıtlığının bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz. Stabil olan bir Türkiye’nin Avrupa için ne kadar önemli olduğunu son dönemlerde birçok kez görebilme imkanımız oldu, mülteci sorununun yaşandığı bir ortamda bunu görebilme imkanımız oldu. 4 tane terör örgütüyle aynı anda mücadele eden Türkiye’nin hassasiyetlerinin Avrupa’da çok daha fazla dikkate alınmalı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaksızın gerekli cevap verilmeli ve asla onlara müsamaha gösterilmemeli. Bugün Türkiye’yi vuran bu terör örgütleri, yarın onları da vurmaya çalışır. Her iki toplumu ve her iki toprağı kendisinin vatanı kabul eden biz Avrupalı Türkler olarak bunlara karşı duruşumuzu her ortamda ifade ediyoruz.”