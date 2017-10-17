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    UEFA'yı kazanan futbolcunun oğlu savaş travması kurbanı

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 12:55 | Son Güncelleme:

    UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş olan efsane defans oyuncusu, savaş sırasında girdiği bunalımdan çıkamayarak hayatını kaybetti.

    İngiliz milli takımının efsane kaptanlarından Terry Butcher’ın oğlu Christopher Butcher Afganistan’da Taliban’a karşı savaştıktan sonra döndüğü ülkesinde girdiği bunalımdan çıkamadı. 35 yaşındaki eski asker, dün sabah öldü. Ölüm nedeni konusunda açıklama yapılmadı. Babası Terry Butcher, 3 yıl önce verdiği bir röportajda “Ne yazık ki Chris’in durumu iyi değil. Afganistan’da miğferine çarpan kurşunları anlatıyor” demişti.

    UEFAyı kazanan futbolcunun oğlu savaş travması kurbanı
    Christopher Butcher

    İngiliz eski milli oyuncu Terry Butcher, 1981 yılında Ipswich Town forması giyerken UEFA Kupası’nı kazanmıştı. Butcher, Glasgow Rangers takımında oynarken de 3 defa İskoçya ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Terry Butcher, 77 kez İngiliz milli takımına seçildi. Butcher bir milli maçta kafası yarıldıktan sonra kan içinde kalmış formasıyla karşılaşmayı tamamlamış ve bu hali akıllara kazınmıştı.

    UEFAyı kazanan futbolcunun oğlu savaş travması kurbanı

    UEFAyı kazanan futbolcunun oğlu savaş travması kurbanı
    Terry Butcher

     

    Etiketler: savaş , savaş bunalımı , travma
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