UEA'dan petrol açıklaması

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), fiyatların yükselmesiyle birlikte ABD'de petrol üretiminin bu yıl güçlü bir artışa hazırlandığını belirtti.

Kuruma göre ABD'de artan üretim Venezuela üretiminde derinleşen çöküşü dengeleyebilir.

Daha öncesinde Goldman Sachs ve OPEC'in kendi analistleri, petrol fiyatlarının üç yılın zirvesini görmesiyle ABD üretiminin artacağı uyarısında bulunmuştu.

OPEC, arz kısıntıları ile stok fazlasını eritme konusunda başarılı olsa da yükselen petrol fiyatları ile kendi başarılarının kurbanı olma ihtimalleri bulunuyor.