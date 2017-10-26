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    Ağrı'da polis tespit etti! Ucuz otomobil almak için...

    AA
    26.10.2017 - 05:55 | Son Güncelleme:

    Bir ihbarı değerlendiren Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin heyet raporu vermeye yetkili bir hastanenin bilgi sistemlerine sızarak usulsüz "engelli sağlık kurulu raporu" düzenlediklerini tespit etti. Bunun üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar sonucu, zanlıların ÖTV indirimli yüksek modelli otomobilleri satın alıp devleti zarara uğrattıkları ayrıca devletin engellilere tanıdığı bazı haklardan usulsüz olarak yararlandıkları ya da bazı kişilerin yararlanmasını sağladıkları belirlendi.

    POLİS 91 KİŞİNİN İFADESİNİ ALDI

    Bu süreçte polis ekipleri, 63'ü şüpheli 91 kişinin ifadesini alındı. Yaklaşık 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alının zanlılara yönelik Ağrı ve 2 ayrı şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, T.A, E.İ, C.G, M.Ö, M.D, Ö.A, S.Ş. ve Ö.A gözaltına alındı, bol miktarda usulsüz düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu ve 40 lüks otomobil ele geçirildi.

    Etiketler: Engelli , Rapor
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