Ucuz konutun formülünü açıkladı

Gayrimenkul sektöründe uzun zamandır konuşulan konulardan olan “Konutta balon fiyat” iddialarına yönelik açıklama yapan Okkalar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka, “Bugün İstanbul’da 3 bin liraya satılması gereken bir yerde arsa sahipleri yüzde 55 hak talep eder hale geldi. Bir firma olarak bu oranları veriyorsanız ya vergisel, inşaat maliyeti açısından kaçak dövüşeceksiniz ya da metrekaresini 4 bin 500- 5 bin liradan satacaksınız demektir. Arsa sahiplerinin bu tutumu yüzünden konut fiyatları yüksek seyrediyor. Yoksa İstanbul’da konut fiyatlarında bir şişirme söz konusu değil” dedi. Okka, “Kentsel dönüşümde, yüzde 45 arsa sahibi alacak diye, bir anlaşma yapıyorsunuz. Arsa sahipleri ise müteahhitleri birbirine kırdırarak bu oranı yüzde 60’lara kadar çıkartıyor. Bunlar sektör açısından çok ciddi rakamlar” diye konuştu. İnşaat firmalarının birbirleriyle rekabet edip arsa oranlarını artırmak yerine belli bir seviyede tutmaları gerektiğinin altını çizen Okka şunları söyledi; “Şu anda standart 100 metrekare bir daireyi vergisel boyutuyla birlikte 350-400 bin liraya mal ediyorsunuz. Bunun satışı için de 450 bin liranın altında olmaması lazım. Konut fiyatlarının düşmesi için maliyetlerin düşmesi gerekli. Vergisel ve sigorta ücretlerinde yapılacak düzenlemeler sonrası konut fiyatları ucuzlayacaktır.”

“DEMİRCİLER FİYATLARLA İSTEDİKLERİ GİBİ OYNUYOR”

Gümrük vergisi oranının yüzde 30’dan 10’a düşürülerek demir-çelik sektöründe ithalatı kolaylaştırıcı adımların atıldığını belirten Okka, “Yerli üreticiler ithalatın önünün açılmamasını istiyorlarsa, karlarından feragat etmek zorundadır. Son dönemde sektördeki firmalar, rakamlarla istedikleri gibi oynamaya başladı. İki hafta önce 2 bin liraya aldığımız demir, birden 2 bin 200 liraya çıkabiliyor. Böylece inşaata başlarken yaptığınız maliyet hesabı şaşıyor. Üstüne üstlük malzeme bulamama sıkıntısı yaşanıyor. Bu iş belli grupların elinde olduğu müddetçe fiyat politikaları istedikleri gibi belirlenir ve Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörü durma noktasına gelir. Bu anlamda devletin acil bir düzenleme yapması gerekiyor. Yapılmıyorsa ithalatın önü açılacak demektir” şeklinde konuştu.