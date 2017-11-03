Ucuz ette yeni gelişme...

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ESK'dan sağlanan uygun fiyatlı etler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ülke genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden 2'sine dağıtım yetkisi verilmesini değerlendirdi.

'KASAP ESNAF İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ'

Söz konusu uygulamanın kasap esnafı yönünden üzüntü verici olduğunu ifade eden Palandöken, bu uygulamanın, esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı öngören yasaya aykırı olduğunu savundu.

Palandöken, piyasada satış faaliyetinde bulunan işletmeler arasında ayrım yapıldığını iddia ederek, uygulamanın bu yönden de rekabet hukuku kurallarına ters düştüğünü öne sürdü.

Kırmızı et sorununun, üretimin artırılmasına dönük tedbirlerle aşılabileceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sorunun temelinde üretim yetersizliğinin olduğu, bu alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce kabul edilen bir husustur. Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu ettiğimiz bir konudur ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulamayla yapılmaması gerekir.

Talebimiz, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır. Konunun acilen çözümü için Rekabet Kurumuna gidiyoruz."

2 MARKET ZİNCİRİ SATIŞ YAPACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü marketlere ucuz ve uygun fiyattan et satışına ilişkin dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "31 Ekim 2017 akşamı saat 17.00’ye kadar 8 firma Kurumumuza müracaatta bulunmuştur. Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından bu 8 firmanın başvurusu değerlendirilmiştir.



Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine başlanmıştır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık MAP ambalajlı şekilde satışa sunulacaktır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır.



Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı et temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir" denilmişti.

CHP'DEN TEPKİ

Ucuz et satışının sadece iki marketten yapılmasına CHP de sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "İki zincir marketten et satışı çözüm değil, kaos yaratacak. Kasap esnafına da ağır haksızlık. Tarımdaki politikasızlık, ticareti de kaosa soktu. Üretici mağdur, tüketici mağdur, kasaplar mağdur, iki market dışında marketler mağdur. Bir tek yabancı üreticiler memnun” dedi.

"AKP hükümetinin 15 yıllık yanlış politikaları sonucunda ciddi bir gıda enflasyonu ortaya çıktı" tespiti yapan Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

İKİ MARKET NEYE GÖRE SEÇİLDİ?

“Hükümet sorunu doğru okuyamadığı için çareyi de yanlış yerlerde arıyor. AKP’nin tarım ve hayvancılık politikası iflas etmiştir. Sonucu da ciddi bir gıda enflasyonudur. Eğer siz üretimi planlamaz ve talebi karşılayacak üretimi yapamazsanız, günü kurtarmaya dönük, aslında çözüm olmayan yöntemlere başvurmak zorunda kalırsınız. Bugün iki marketten et satışı konusu da böyle bir durumdur. Bu iki market neye göre seçildi? Neden bütün marketler değil? Bu uygulama iki market için kesinlikle haksız rekabet unsurudur. Hükümet eliyle bu halkımız, bu iki markete teşvik ediliyor, yönlendiriliyor. Bu marketlerin reklamı yapılıyor, onlarla ilgili olumlu bir algı oluşturuluyor. Böyle bir durum kabul edilemez. Peki kasap esnafına neden bu imkan verilmiyor? Kasaplar bu ülkenin insanı değil mi? Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi rafa mı kalktı? Bu uygulama kesinlikle rekabet kurallarına aykırıdır, çözüm getirmesi de mümkün değildir. Tarımdan sonra ticaret alanı da kaosa sürükleniyor.

YARIN NOHUT, MERCİMEK İÇİN Mİ MARKET BULUNACAK?

Sorun sadece et fiyatlarında değildir. Beyaz et, pirinç, mercimek, nohutta durum farklı mı? Ciddi bir gıda enflasyonu var, her şey zamlanıyor. Bunun nedeni ne? Girdilerdeki, mazottaki, gübredeki fiyat artışlarıdır. Türkiye’yi saman ithal eder hale getiren uygulamalardır. Bugün et için market bulundu, yarın da nohut için ayrı market, tavuk için ayrı marketle mi anlaşma yapılacak? Tarım Kanunu kapsamında üreticiye verilmesi gereken ancak verilmeyen destekler nedeniyle üretici borç batağı içinde. Bir an önce planlı üretime geçilmelidir. Aksi durumda Türkiye çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilir.”

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