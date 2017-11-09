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Ucuz ette ikinci hamle geliyor

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 13:59 | Son Güncelleme:

Ucuz et için harekete geçen bakanlık, üreticiyi desteklemek için de düğmeye bastı. Et ve Süt Kurumu, etin yerli üreticiden alış fiyatını yükseltti. Düve alımına da hibe verilecek

Vatandaşın eti ucuza yemesi için önemli bir proje başlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üreticiyi de korumak için ikinci bir adım attı. Üreticinin mağdur olmaması için ucuz et projesinin ikinci aşamasını devreye sokan Et ve Süt Kurumu (ESK) etin, yerli üreticiden alış fiyatını 25 liraya yükseltti. ESK 25 liradan alım fiyatı için canlı hayvanda yüzde 57 randıman şartı koydu.

DÜVE ALIMINA % 30 HİBE

Bakanlık önümüzdeki dönemde yerli besi yapan işletmeleri desteklemek için de çalışma başlattı. Hayvanların erkenden kesilmemesi için tedbirler alınacak. Özellikle 30 ilde et üretimine yönelik düve alımına yüzde 30 hibe verilecek. Bakanlık buzağı desteklemesi için 200-750 liralık ödeme öngörürken, damızlık hayvan üretim merkezlerinin sayısı da artırılacak. Ayrıca 40 ilde koç-teke üretim merkezi faaliyete geçirilecek. Bakanlık, yerli üreticiyi korumak için kesimlik hayvanda et verimliliğine de bakacak. ESK bir hayvanın toplam ağırlığının yüzde 57'si kadar asgari karkas et sağlaması halinde 25 liradan alım yapacak. Bu uygulama besicilerin hayvanlarını sağlıklı bir şekilde besleyerek, bölgelere uygun 'etçi ırklar' yetiştirmesini teşvik edecek. Sabah

 

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