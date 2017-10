Ucuz ete yeni formül

CNN TÜRK’te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu’nun bazı zincir marketlerde reyon kiralayacağını açıkladı. Bu reyonlarda kurumun mührünü taşıyan kuş başı et ve kıyma satılacağını belirten Bakan Fakıbaba, amacın öncelikle dar gelirlilerin kırmızı ete ulaşabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Projenin en geç 2018’de hayata geçmiş olacağını söyleyen Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu’nun reyon kiralayacağı marketleri seçerken Türkiye’nin her yerinde ve mahallelerde bulunmasına dikkat

ettiklerini söyledi.