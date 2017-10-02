Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Ucuz ete yeni formül

Ucuz ete yeni formül

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 01:04 | Son Güncelleme:

YÜKSEK kırmızı et fiyatları Türkiye gündemini sıkça meşgul eden konulardan biri. Bugüne dek büyükbaş hayvan ithalatı da olmak üzere pek çok formül deneyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şimdi yeni bir proje ile halka ucuza kırmızı et ulaştırmayı planlıyor.

CNN TÜRK’te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu’nun bazı zincir marketlerde reyon kiralayacağını açıkladı. Bu reyonlarda kurumun mührünü taşıyan kuş başı et ve kıyma satılacağını belirten Bakan Fakıbaba, amacın öncelikle dar gelirlilerin kırmızı ete ulaşabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Projenin en geç 2018’de hayata geçmiş olacağını söyleyen Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu’nun reyon kiralayacağı marketleri seçerken Türkiye’nin her yerinde ve mahallelerde bulunmasına dikkat
ettiklerini söyledi.

Etiketler: gtazetehaberleri , fakıbaba , ucuz et
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri