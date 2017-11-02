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‘Ucuz ete çok az kaldı’

Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
02.11.2017 - 22:30 | Son Güncelleme:

ET ve Süt Kurumu (ESK), ESK Genel Müdürlüğü’ne ucuz ve uygun fiyattan et satışı için 8 firmanın müracaatta bulunduğunu, bu firmalardan BİM ve A101 ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Migros da ESK’ya başvurmuştu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine bugün (dün) itibariyle başlanacaktır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık ambalajlarda satışa sunulacaktır.  Firmaların 81 ildeki bütün marketlerinde ESK’dan aldıkları kıymayı ve kuşbaşını taze olarak satışa  sunacaklar. Bu fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapamayacaktır“ denildi.

DAR GELİRLİYE ET

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, ette indirimli fiyatların yakında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Fakıbaba, ESK’nın marketlere vereceği ette kıymanın 29 liradan, kuşbaşının 31 liradan satılacağını belirtirken, “Bu iyi bir fiyat, dengeleri korumak zorundayız. Çok kısa zamanda yürürlüğe girecek” diye konuştu. Fakıbaba, daha önce bu projenin amacını “Dar gelirli vatandaşların protein ve et ihtiyacını karşılamak. Ama bu arada da üreticilerimizi korumak” olarak açıklamıştı.

ANA OLMADAN DANA OLMAZ

BAKAN Fakıbaba, komisyona yaptığı sunumda da hayvancılıkta atacakları adımları anlattı. “Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et ve süt olmaz” diyerek, “hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modelini oluşturduklarını ifade eden Fakıbaba, “30 ili mera yetiştirici bölgesi olarak belirledik. 40 ili damızlık düve üretim merkezi olarak belirleniyor. Bu illerde en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve üretim merkezleri kuruluyor. 40 ili damızlık koç teke üretim merkezi olarak belirlendi. Bu illerde en az 500 baş kapasiteli damızlık koç-teke üretim merkezleri kuruluyor. 15 il de damızlık manda üretim merkezi olarak belirlendi” dedi.

Etiketler: ET ve Süt Kurumu , ucuz et , gazetehaberleri
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