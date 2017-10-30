Ucuz et satışı yarın başlıyor

Duyuruya göre, ESK, KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan ve kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan Türkiye’nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere taze dana karkas et satacak. İstekli olan marketlerden taze dana karkas et için fiyat teklifleri yarın saat 17.00’ye kadar alınacak. ESK tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra marketlere et satışına başlanacak. Marketlerde satışı yapılacak ürünler, 500 gramlık ambalajlarda olacak. Ürünler taze olarak tüketime sunulacak, şoklanmış veya donmuş halde satışı yapılmayacak.