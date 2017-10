ET ve Süt Kurumu, marketlere de ucuz et verecek. Ucuz et verilmesi için marketlerin de satış taahhüdünde bulunması gerektiğini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en ucuz ve en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere kıymanın kilosunu 29 TL ve kuşbaşı etin kilosunu 31 TL’den satmayı taahhüt eden ve Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacak” dedi.

Yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicileri de koruyacaklarını ifade eden Fakıbaba şöyle devam etti: “Besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilosunu 25 TL’den satın alacağız. Bakanlık olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızdaki amacımız, hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur etmeyecek bir yapı oluşturmak.”