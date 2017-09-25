Uçuşları durdurur girişi kapatabiliriz

Türkiye’nin uçuşları durdurabileceğini kaydeden Çevik, “Böylece giriş-çıkışlar felce uğrar. Temkinli hareket edilirse Barzani rahat hareket edemez. Orada 1500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Kuzey Irak yönetiminin sadece müteaahitlerimize 1.5 milyar dolar borcu var” dedi. Çevik, referandumu Hürriyet’e değerlendirdi. Türkiye’nin Kuzey Irak’a büyük oranda gıda ihracatı yaptığını kaydeden Çevik, “Ancak Türkiye o bölgedeki insanları aç bırakmaz. Başbakan da ‘bölge insanını cezalandırmak için tedbir almayız’ dedi. Ama onun dışında Erbil ve Süleymaniye’ye THY ve diğer şirketlerin uçuşları durdurulabilir. Kuzey Irak’ın can damarı olan bu şehirlere Türkiye’den uçuşlar durdurulursa giriş ve çıkışlar zora girer. Böylece genel giriş ve çıkış felce uğrar” dedi. Kuzey Irak petrolünü Türkiye’nin satamayacağını belirten Çevik, “Atılacak adımlar için referandumun sonucu ve Barzani’nin tutumu bekleniyor olabilir. Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren 1500’e yakın Türk şirketi var. Sadece müteahhitlerimize 1.5 milyar dolar borcu var. Petrol şirketlerinin de Barzani’den müthiş alacakları bulunuyor. Bu yüzden adımları daha temkinli atarsak Barzani rahat edemez. Türkiye ve İran’ın yaptırımlarıyla Barzani yönetimi zorda kalacaktır” dedi.