Uçuş sırasında bu koltukları seçerseniz bencilsiniz!

Durum böyle olunca da sosyoloji ve psikoloji işin içine giriyor. Çünkü nerede insan bolluğu bu bilimler bir yandan hemen işin içine dahil oluyor. Yapılan bir araştırma da uçak yolculuğu yapan insanların koltuk seçimlerinin onların karakterleri hakkında bir şeyler söyleyebileceğini gösteriyor.

En basitinden pencere kenarı mı yoksa koridor mu? Sorusunun cevabı bile kişiliğinizi ele verebiliyor.

Çünkü uzmanlara göre bazı yolcular pencere kenarını tercih ederken, diğer görüşlere ve kabin duvarının göreceli mahremiyetine yaslanırken diğerleri koridorun özgüllüğünü ortaya çıkararak rahatça tuvalete çıkma ve diğer insanlarla iletişim kurma gibi özellikleri gösteriyor.

The Telegraph’ın görüştüğü iki psikolog da pencere kenarını tercih eden yolcuların daha bencil, koridoru tercih eden insanların ise daha ayrık insanlar olduğunu konusunda hem fikirler.

Harley Street Özel Terapi Kliniğinde baş psikolog olan Dr. Becky Spelman, pencere tarafındaki koltuğu elinde tutan yolcuların daha kontrol altında olmak isterken aynı zamanda kolay sinirlenen insanlar olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu insanlar kendilerine bir yuva oluşturmayı seviyor ve kendi yarattıkları balon içerisinde kendilerini mutlu hissediyor.

Davranış psikoloğu Jo Hemmings de bunu kabul ediyor.

Psikolog koridor yolcularının kesinlikle daha girişken ve diğer insanlarla daha uyumlu olduğunu söylüyor. Ancak bu kişilerin de huzursuz insanlar olma ihtimalleri de var. Ayrıca uçakta uyumak konusunda da bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar.

Elbette ki koltuk seçini sadece bir faktörden daha fazlasına dayanabilir. Örneğin, 2014 yılında Quartz tarafından yapılan bir ankete göre, bir insan ne kadar çok uçarsa o kadar çok koridor tarafını tercih ediyor. Ayrıca pencere kenarı tercihi hanehalkı geliri arttıkça da azalıyor.