Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>YÖKDİL başvurusu başladı! YÖKDİL ne zaman gerçekleşecek?

    YÖKDİL başvurusu başladı! YÖKDİL ne zaman gerçekleşecek?

    Hürriyet Eğitim
    25.09.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 15:07

    YÖKDİL sınavı için başvurular başlıyor. Akademik yabancı dil yeterliliklerinin test edileceği YÖKDİL sınavı için Yükseköğretim Kurulu'nun açacağı sınavlar, 5 Kasım Pazar günü 09.30'da gerçekleşecek. Peki , YÖKDİL başvurusu nasıl yapılacak? İşte, sınava katılım sağlayacak vatandaşların araştırdığı konunun detayları

    YÖKDİL sınavı için başvuruları 26 Eylül’de başlıyor. Başvurular ‘yokdil.yok.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılabilir.

    Üçüncü YÖKDİL sınavı için başvurular 6 Ekim’e kadar YÖK’ün ‘yokdil.yok.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılabilir. Sınav fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.

    YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

    Üçüncü YÖKDİL Sınavı, 5 Kasım 2017 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

    Etiketler: YÖKDİL , yökdil başvuruları , YÖK , başvuru , üçüncü YÖKDİL
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri