YÖKDİL başvurusu başladı! YÖKDİL ne zaman gerçekleşecek?

YÖKDİL sınavı için başvuruları 26 Eylül’de başlıyor. Başvurular ‘yokdil.yok.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılabilir.

Üçüncü YÖKDİL sınavı için başvurular 6 Ekim’e kadar YÖK’ün ‘yokdil.yok.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılabilir. Sınav fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Üçüncü YÖKDİL Sınavı, 5 Kasım 2017 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.