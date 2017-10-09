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    Üçüncü Köprü yolunda korkunç kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    İSTANBUL (İHA)
    09.10.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi. Kaza sonrası karşı istikamette seyir eden bir tır sürücüsü, iddiaya göre kazanın fotoğrafını çekmek için yavaşladı. Arkasından seyir eden 2’si tır 1 kamyonun aniden yavaşlayan tıra çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1’si ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir eden 55 ANG 82 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırı kaldırma çalışmaları sürdüğü esnada karşı istikamette seyir eden bir kamyon sürücüsü, aniden yavaşlayarak devrilen tırın fotoğrafını çekmek istedi. O esnada kamyonun arkasından seyir eden 34 DN 5578 plakalı tırın sürücüsü Süleyman Erbaş, kamyona arkadan çarptı.


    Onun arkasından seyir eden tır ve bir kamyon ise Erbaş’ın tırına arkadan çarptı. Kaza sonucu Erbaş, şoför mahallinde sıkışarak feci şekilde can verirken, 1 sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beykoz İtfaiye Amirliği, Maden ve Riva itfaiye istasyonuna bağlı ekipler ile vinç çekiciler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı.

    'KARŞIDAKİ KAZANIN FOTOĞRAFINI ÇEKİYORDU'

    Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Ünver Şahin Özkardeş, “Benim aracım arıza yaptı, orada bekliyordum. Emniyet şeridine geçip orada tamire başladım. Yavaş yavaş giderken, yol ekibi geldi kaza var dedi. Öndeki kırmızı araç karşıdaki kazanın fotoğrafını çekiyordu. Adama devam et dedim, bir şey yapmadım. Arkadan gelen sarı renkli tır süratli bir şekilde duran araca arkadan çarptı. Sonra herkes birbirine vurdu ortalık karıştı. 1 kişi öldü” dedi.

    ÇİFT TARAFLI OLARAK TRAFİĞE KAPANDI

    Öte yandan kazaları kaldırma çalışmaları sürdüğü esnada kaza edeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kazada hayatını kaybeden Erbaş’ın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle delinen yakıt deposuna sokulan çomak dikkat çekti. Seyir eden bazı tır sürücülerinin ise şoför mahallinden cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye devam ettiği görüldü.

    Saatler süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekilirken, Sarıyer ve Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı, Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Üçüncü Köprü yolunda korkunç kaza Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Etiketler: istanbul , Trafik kazası , Son dakika
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