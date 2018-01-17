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Üçüncü kez onaylandı! O alan artık park değil...

Fatma AKSU/İSTANBUL
17.01.2018 - 23:11 | Son Güncelleme:

ESKİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eylül ayında veto ettiği 5 imar dosyası, virgülüne dahi dokunulmadan yeniden İBB Meclisi’ne getirilip oy çokluğuyla kabul edildikten 2 gün sonra istifa etmişti. O dosyalardan Kartal Soğanlı’daki bir parkı imara açan plan değişikliğini, CHP’nin itirazı üzerine, bir kez daha görüşen İBB Meclisi üçüncü kez onayladı.

İBB Meclisi, 21 Haziran 2017 tarihli kararıyla, Kartal’da, şahıs mülkiyetinde olan 2 bin 414 metrekarelik bir parselin, “Park Alanı” fonksiyonunu iptal edip, konut ve ticaret alanına almıştı. CHP, askıya çıkarılan plan değişikliğine itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, plan müellifinin Kartal Belediye Meclis Üyesi olmasının kamu vicdanının yaralayacağı gerekçesiyle, plan değişikliği kararın iptal edilip, kamu yararı taşıyan park alanına geri getirilmesi istendi.
Prosedür gereği, söz konusu itirazlar, bu ay İBB Meclisi’nde görüşüldü. Konuyu değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu parselin, “Satın alındığı tarihte konut alanında kaldığı görüldüğü” gerekçesiyle, Planlama Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda yapılan planı uygun görüp, bir kez daha karara bağladı.

CHP’DEN İTİRAZ

CHP’li Meclis Üyeleri Hakkı Sağlam ve Özgür Aydın, itiraz süresi içinde, dava açma hakları saklı kalmak kaydıyla yaptıkları itirazda, gerekçe olarak, olumsuz kurum görüşlerine dikkat çekmişti. Söz konusu raporda, teklif plan değişikliğine yönelik Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunuyordu. Raporda ayrıca, planlama sahasının, “Taşkın önlemli yapılaşma alanı” içinde kaldığı ancak, İSKİ Genel Müdürlüğü’nce ifade edilen hususların teklif plan değişikliğine aktarılmadığı, teklif plan değişikliği ile iptal edilen Park Alanının yerine eşdeğer donatı alanının ayrılmadığı, teklif ile bölgeye ilaveten yaklaşık 4 bin 800 metrekare emsale konu inşaat alanı nedeniyle ek nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının da ayrılmadığı” bilgisine yer verilmişti.

Kararı değerlendiren CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Biz CHP olarak Kadir Topbaş’ın çeşitli haklı gerekçeler ileri sürerek veto ettiği plana itiraz ettik. Ak Partili İmar Komisyonu üyeleri yine, Topbaş’ın veto ettiği planlardan birine ‘Kadir Topbaş yanlış yaptı, biz doğru yapıyoruz’ diyerek veto ettiler. İmar Komisyonu tarafından olumsuz görüş ile oluşturulan rapor, mecliste aynen geçti” dedi.

 

Etiketler: Kartal park alanı , Kartal ticari alan , gazetehaberleri
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