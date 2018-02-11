Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıkıldı

Yenişafak gazetesinin haberine göre, emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Zeytin Dalı Harekâtı’yla birlikte Afrin’in bir ‘kanton’ değil bir ‘Kandil yapılanması’ olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Afrin’deki yeraltı tünelleri, sığınaklar ve korunaklı kamplarla meselenin sadece bir kanton olmadığının iyice anlaşıldığını anlatan Başbozkurt, “Örgütün Türkiye sınırına yakın olmasından ötürü faaliyetlerinin görülmemesi için yerin altına sızdığı görülüyor. Afrin’de bütün faaliyetlerin yerin altında yürütüldüğü bir üçüncü Kandil gördük. Dolayısıyla bu bölgeyi Türkiye artık sadece bir kanton olarak değil, Irak kuzeyindeki Kandil ve ikinci Kandil olarak anılan Şengal’den (Sincar) sonra üçüncü bir Kandil olarak değerlendirmektedir” dedi.





‘Türkiye yaptıklarımı görmesin’ düşüncesiyle yerin altına girmenin ‘sıradan bir tedbir’ olarak görülemeyeceğini vurgulayan Başbozkurt şunları söyledi:

NEDEN YERALTI AĞINA İHTİYAÇ DUYUYORLAR?

“Buradaki tüneller, beton duvarlarla örülmüş yeraltı barınma alanları, terörist örgütün gelecekteki faaliyetleri için planlanmış. Türkiye’ye bu teröristlerin aktarılması, yerin altında eğitim ve lojistiğin sağlanması amaçlanmış ve ortaya çıkan bu tablo, Afrin’de Türkiye açısından ne kadar tehlikeli bir faaliyetin olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Afrin’de Kandil’in doğal mağaralarından esinlenerek yapılan suni mağaralar, Türkiye’nin bu harekâtta ne kadar haklı olduğunu da gözler önüne serdi. Afrin’de terör örgütü suni bir Kandil yaratmış. Yapay mağaralar yapmış, lojistik ve eğitim sistemlerini hep yeraltına indirmiş.”