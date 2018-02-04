‘Üçüncü harekât Münbiç’e’

“Münbiç’ten bunlar (PYD/YPG/PKK) çıkmazsa Münbiç’e gireriz, Fırat’ın doğusuna gireriz. Zeytin Dalı harekâtından sonra buralarda bir gelişme olmazsa Türkiye’nin başlatacağı üçüncü harekât bu bölgeye (Münbiç) olacaktır. ABD ile Münbiç’te veya Fırat’ın doğusunda karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Ama Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti ABD’nin de göstermesi lazım. ABD’li askerler teröristlerin kıyafetini giyer ve teröristlerin arasında TSK’ya karşı saldırırsa bu noktada bir ayrım yapma şansımız olamaz.”