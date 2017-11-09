Üçüncü çeyrekte 472 milyon euro net kâr yaptı

COMMERZBANK, bu yılın üçüncü çeyreğinde 629 milyon euro, 9 ayda da 1 milyar 144 milyon euro faaliyet kârına ulaştı. Bankanın faaliyet kârı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 429 milyon euro, 9 aylık döneminde de 1 milyar 62 milyon euro seviyesindeydi.

Commerzbank CEO’su Martin Zielke, “Bu yıl dönüşümümüz için temel atmakta iyi bir ilerleme kaydettik. Sürdürülebilir uzun vadeli kârlılık adına biz büyümeye odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem müşteri hem de varlıklar açısından büyüdüklerini belirten Zielke, “Risk ağırlıklı kalemleri ve sermayeyi ana faaliyetlerimize başarıyla yeniden tahsis ettik. Dijitalleşme ile bilgi teknolojilerine güçlü bir şekilde yatırım yaptık” değerlendirmesinde bulundu.