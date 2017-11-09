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    Üçüncü çeyrekte 472 milyon euro net kâr yaptı

    AA
    09.11.2017 - 14:28 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın en büyük bankalarından Commerzbank, bu yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2016’nın üçüncü çeyreğinde 288 milyon euro net zarar açıklayan banka, bu yılın aynı döneminde 472 milyon euro net kâr elde etti.

    COMMERZBANK, bu yılın üçüncü çeyreğinde 629 milyon euro, 9 ayda da 1 milyar 144 milyon euro faaliyet kârına ulaştı. Bankanın faaliyet kârı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 429 milyon euro, 9 aylık döneminde de 1 milyar 62 milyon euro seviyesindeydi.

    Commerzbank CEO’su Martin Zielke, “Bu yıl dönüşümümüz için temel atmakta iyi bir ilerleme kaydettik. Sürdürülebilir uzun vadeli kârlılık adına biz büyümeye odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.
    Hem müşteri hem de varlıklar açısından büyüdüklerini belirten Zielke, “Risk ağırlıklı kalemleri ve sermayeyi ana faaliyetlerimize başarıyla yeniden tahsis ettik. Dijitalleşme ile bilgi teknolojilerine güçlü bir şekilde yatırım yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: üçüncü çeyrek kar , 472 milyon euro
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