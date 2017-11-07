Üçüncü çeyrekte 10 milyar 543 milyon liralık satış

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “90 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız deneyimle bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirmekte olduğumuz dönüşümün verdiği güç ve değerli insan kaynağımızla birlikte; iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. 2017 yılının ilk 9 ayında özellikle Sanayi, Sigorta ve Enerji iş kollarımızda oldukça başarılı işlere imza attık.

Finansal tabloların ötesinde dinamik ve dengeli bir portföy oluşturmak üzere bir dönüşüm içerisindeyiz. Bizim yola çıkış noktamız, gelişen insan profili ve gelişen global rekabet koşulları karşısında ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda gereken öncü adımları atmaktır. Bu görüş ve vizyon ile Sabancı Topluluğu’nu yeniden kurguluyoruz.”

“ENERJİ İŞ KOLUMUZU PİYASA DİNAMİKLERİNE GÖRE ETKİN ŞEKİLDE YAPILANDIRARAK İKİ GÜÇLÜ ŞİRKET OLARAK KONUMLANDIRDIK”

Enerji Grubu faaliyetlerine değinen Mehmet Göçmen şöyle dedi: “Enerjisa’yı, birbirinden farklı dinamikleri olan iş kollarında, piyasa ve müşteri odaklı olarak, aynı zamanda daha yalın ve etkin bir şekilde yönetmek amacıyla başlattığımız iş kolu bazında ayrıştırma sürecini başarıyla tamamladık. Enerjide bu yeni dönemde dağıtım ve satış işlerimizi ‘Enerjisa Enerji’, elektrik üretim, ticaret ve doğal gaz faaliyetlerimizi ise ‘Enerjisa Üretim’ şirketi ile yöneteceğiz.”

“Enerjisa Enerji, Ağustos 2016’dan bu yana toplamda 1,2 milyar TL tahvil ihracı yaparak Türkiye’deki finans dışı ihraçların dörtte birini gerçekleştirmiş oldu. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde 1,1 Milyar TL dağıtım yatırımı ile geçen yılın aynı dönemine göre dağıtım yatırımlarımızı yaklaşık %50 arttırdık. Dijitalleşmeyi 9 milyon müşterimize en iyi çözümleri sunabilmek için en önemli önceliklerimizden biri olarak belirledik.

Perakende alanında, tarife ve maliyet dengesinin oldukça bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dengenin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir noktaya gelmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu çerçevede, maliyetleri yansıtan ve tüketimde enerji verimini öne çıkaran adımların hızlandırılması çok önemli olacaktır.”

“SANAYİ ŞİRKETLERİMİZLE AR-GE VE İNOVASYONDA FARK YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Sanayi Grubunun ilk dokuz aylık performansına da değinen Göçmen Brisa ile Bridgestone Corporation ile ortaklığının 30. yılını kutlamaya hazırlandıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Yenilikçi ürün geliştirmeye odaklanan İzmit’teki AR-GE Merkezi’miz ve Aksaray’da yüksek bir teknoloji üzerinde yükselen ikinci fabrikamız ile birlikte Brisa’yı bu topraklarda daha da büyütüyoruz.”

“Kordsa şirketimizle de lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme pazarının teknoloji lideriyiz. 2017 yılının ilk dokuz ayında finansal başarısının yanı sıra Continental ile birlikte geliştirdiği sürdürülebilir formül ile lastik sektörüne damgasını vuran bir yeniliğe imza attık.”

“ÇİMENTODA TÜRKİYE’NİN LİDERİYİZ, YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYECEĞİZ”

“Sabancı Holding olarak çimento sektöründe yıllık 14 Milyon/ton üretimimizle Türkiye’nin lideri konumundayız. Türkiye’de alt yapı yatırımlarının büyümesiyle birlikte biz de büyümemize devam ediyoruz. Çimsa şirketimizle son beş yılda yaptığımız 350 Milyon Dolar tutarındaki yatırımlarımız ile bugün dünyanın 65’ten fazla ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz.

Yaptığımız yatırımlarla ve yeni pazarlarla global beyaz çimento üreticisi kimliğimizi daha da güçlendireceğiz. Akçansa şirketimizle de AR-GE ve inovasyon; bizim temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Benimsediğimiz pazar ve müşteri odaklı yaklaşım da bizi buna yönlendiriyor. Amacımız, verimlilik odaklı yatırımlarla müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetler üretmek ve bunları uygun maliyetlerle sunmaktır.”

"SİGORTA GRUBUMUZ İLK DOKUZ AYDA KARINI YÜZDE 77 ARTIRDI”

Sigorta şirketlerinin faaliyetlerine de değinen Göçmen, AvivaSA ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) son 10 yılda toplam fon büyüklüğümüzü 12 katına çıkarttıklarını belirtti. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen şöyle devam etti: “2015’te yakaladığımız fon büyüklüğünde sektör liderliğimizi devam ettiriyoruz. AvivaSA ile 10 yıllık yolculuğumuzda, müşteri sayımızda 5 kat artış gerçekleştirdik.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal tablolara göre ilk 9 ayda özsermaye karlılığımızı yüzde 30 seviyesine taşıdık. Geleceği, ‘sadakat’ ve ‘dijitalleşme’ olguları belirleyecek.”

“Hayat-dışı sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından Aksigorta şirketimiz ise ilk 9 ayda yakaladığı başarılı finansal performansı sayesinde, yüzde 24 seviyesinde güçlü bir özsermaye karlılığı elde etti. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal tablolara göre Aksigorta net karı, geçen sene aynı döneme göre yüzde 82 artış göstererek 99 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece Sabancı Holding Sigorta Grubu’nun 2017’nin ilk dokuz ayında (UFRS bazlı) net karı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artmış oldu.”