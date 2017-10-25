'Üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olabilir'

Yıldırım, İzmir'de Ege Ekonomik Forumu açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2018'inin 2017'den daha iyi olacağını, enflasyonun tek haneli olmaya devam edeceğini, büyüme hedefinin en az yüzde 5.5 olduğunu söyleyerek, "Bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın, yılsonu büyüme yüzde 7 olursa yine şaşırmayın" dedi.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında büyüme yüzde 5.5 olarak öngörüldü.

Türkiye ekonomisi başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere hükümetin teşvik ve desteklerinin süren etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü.

Getirilen yeni hükümet sisteminde sürekli iktidar, sürekli istikrar formülünün geçerli olduğunu, demokrasi ve istikrar konusundaki bu mutabakatın da iş dünyası için en büyük gelecek güvencesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Gelecek yıllar için Türkiye büyümede hız kesmeden devam edecek, reformları da gerçekleştirmeye aynı şekilde devam edecek. Ekonomiye dair kararlı alırken bunu not edin" dedi.

16 Nisan'da yapılan referandum ile parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirilmesini ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliği kabul edildi. Anayasa değişikliklerinin büyük çoğunluğu 3 Kasım 2019'da hayata geçecek.

Anayasa, yerel seçimlerin 2019 yılının Mart, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ise 2019 Kasım ayında yapılmasını öngörüyor.

Yıldırım, "Türkiye üçüncü çeyrekte büyük bir ihtimalle G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki de dünyada da üçüncü çeyrek itibariyle bir rekor yakalama ihtimalimiz var" dedi.

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde büyüme performansını sürdüreceğini, yılın ilk yarısında yüzde 5.1'lik büyümenin 3.9 puanının yatırımlar ve ihracattan geldiğini söyleyen Yıldırım, bunun da büyümenin kalitesini gösterdiğine işaret etti.

İhracatta bu yıl için 153.3 milyar dolarlık hedef belirlediklerini, bu gidişle bunun üzerinde bir gerçekleşme olabileceğini söyleyen Yıldırım, "Ortalama büyüme yüzde 8-10 ve dilimler halinde bakınca yüzde 14-15'e varan ihracatta büyüme gözlüyoruz... Biz de ihracatı 157 milyar dolar ile kapatacağız. Yılın dokuz ayında yüzde 10.6 ihracatta ortalama artışımız var, Ekim ayı rakamları da dahil, iyi görünecek" dedi.

OVP'ye göre bu yıl ihracatın 156.5 milyar dolar, 2018'de ise 169 milyar dolar olması öngörülüyor.

Yıldırım AB ile ilişkiler konusunda ise Avrupa'nın Türkiye'nin de içinde olduğu genişleyen bir Avrupa mı yoksa kendi sınırlarını yüksek duvarlarla kapamış bir Avrupa kulübüne mi dönüşmek isteyeceğinin kararını vereceğini söyleyerek, "Biz buradayız. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, müzakerelerin yeniden başlamasında karar bizim değil, Avrupa'nın" dedi.

Türkiye AB ile arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının gıda/tarım, hizmetler, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak çerçeveye genişletilmesini istiyor.Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katı olan 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunduğu belirtiliyor. Ancak artan siyasi gerilimlerin etkisiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yaşanan gerilimlere dikkat çekerek Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmeyeceklerini söylemişti.