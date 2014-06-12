Ücretsiz Forex Eğitimi

FOREX NEDİR?
Bir ülkenin para birinin alınıp, başka bir ülkenin para biriminin satılması ve alım – satım arasındaki farktan kar elde edilmesine kısaca Forex işlem mantığıdır. Forex Nedir için verilebilecek kısa ve öz cevap budur. Dünyanın en hızlı gelişen ve en büyük likiditesine sahip olma özelliği bulunmaktadır. Yüksek likidite nedeni ile de birçok kişi bu piyasada işlem yaparak yüksek kazançlar elde etmek istemektedir.
Forex piyasasının günlük yaklaşık olarak 5 trilyon dolarlık bir işlem hacmi vardır. İşlem hacmi bu kadar büyük olduğu için ve küresel bir piyasa olduğu için de herhangi bir spekülasyon, manipülasyon yapılamaz. Borsa fiyat hareketliliğinde manipülasyon söz konusu olabilir ve böylece güvenilerek girilen pozisyondan bile zarar edilebilir. Bunun gibi daha birçok nedenden dolayı Forex piyasasında işlem yapmak diğer finansal piyasalara göre daha güvenlidir.
FOREX PIYASALARINDA YATIRIMLARINIZ 100KAT DAHA DEĞERLI! NASILMI?
1. Forex piyasalarında kaldıraç sistemisayesinde hesabınızdaki paranın yüksek katlarına kadar işlem imkânı buluyorsunuz. Günümüzde 1:1 den 1:100 e varan kaldıraç oranları mevcuttur. Kaldıraç oranları hesabınızı açtırdığınız Broker firmaya göre değişkenlik gösterebilir. Yani yatırdığınız miktarın 100 katı büyüklüğüne kadar işleme girebilirsiniz. Bu rakamın kazancına yada kaybına ortak olacaksınız.
2. Bilindiği üzere borsalarda fiyatlar yükselirken kazanç sağlarsınız. Fiyatlar düşerken yapabileceğiniz en karlı işlem hiçbir şey yapmamaktır! Düşen piyasada sadece beklemeniz gerekir. Fakat Forex piyasalarda işlemler çift yönlüdür. Alışın haricinde açığa satışyapabilirsiniz. Bu sayede çift yönlü yatırım yapabilirsiniz.
3. Yüksek kaldıraç oranlarıyla az sermaye iledahi işlem yapma yetkisi tanır. Bu sayede yatırım için küçük miktar ayıran yatırımcılar dahi forex piyasasında işlem yapabilir. Düşük kaldıraç oranı ise; yatırımınızda daha az risk almanızı sağlar.
4. Forex piyasası günlük işlem hacmi ortalama 3 trilyon Amerikan Doları olan dünyanın en likit piyasasıdır. Bu nedenle, likiditesi düşük piyasalardaki gibi alıcı ve satıcının olması gerekmiyor; işlemleriniz anında gerçekleşir.
5 gün 24 saat Kesintisiz Müşteri Temsilcisi Desteği, Para Yatırma İmkanı, Mesai saatleri dahilinde Anlık Para Çekme, Analiz/Yorum Desteği, Bilgi İşlem Desteği, Telefon ile İşlem Yapma ve Emir Verme gibi sunduğumuz tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz.
$100 gibi düşük bir teminat ile de çalıştığınız forex firmasının servis kalitesini test edebilirsiniz.
Forex piyasası Pazartesi gece Avustralya’da açılır, Cuma gece New York’ta kapanır. Bu özelliği ile yatırımcılar işlem yapacakları saati seçmek konusunda özgürdürler. Siz uyuyabilirsiniz ama Forex asla uyumaz. İsterseniz Londra, isterseniz de Tokyo seansında işlem yapmak sizin elinizde.
Forex piyasaları hakkında daha detaylı ve ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Ayırca ücretsiz eğitim alarak sizde uzman bir Forex Yatırımcısı olabilirsiniz. Bunun için forex.com.tr üzerinden dolduracağınız form yeterli olacaktır.
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