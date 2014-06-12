Ücretsiz Forex Eğitimi

Bir ülkenin para birinin alınıp, başka bir ülkenin para biriminin satılması ve alım – satım arasındaki farktan kar elde edilmesine kısaca Forex işlem mantığıdır. Forex Nedir için verilebilecek kısa ve öz cevap budur. Dünyanın en hızlı gelişen ve en büyük likiditesine sahip olma özelliği bulunmaktadır. Yüksek likidite nedeni ile de birçok kişi bu piyasada işlem yaparak yüksek kazançlar elde etmek istemektedir.

Forex piyasasının günlük yaklaşık olarak 5 trilyon dolarlık bir işlem hacmi vardır. İşlem hacmi bu kadar büyük olduğu için ve küresel bir piyasa olduğu için de herhangi bir spekülasyon, manipülasyon yapılamaz. Borsa fiyat hareketliliğinde manipülasyon söz konusu olabilir ve böylece güvenilerek girilen pozisyondan bile zarar edilebilir. Bunun gibi daha birçok nedenden dolayı Forex piyasasında işlem yapmak diğer finansal piyasalara göre daha güvenlidir.