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    Ücretli öğretmenlik başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Ücretli öğretmenlik başvurusu için yeni dönem başladı. Her dönem başında on binlerce kişinin müracaaatta bulunduğu ücretli öğretmenlik başvuruları artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E-Devlet üzerinden alınabilecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan süreç hakkında detaylı bilgiler

    Ücretli öğretmen başvurusu, E-Devlet aracılığıyla alınmaya devam ediliyor. Daha önce her ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan başvurular, artık tek bir kanal üzerinden tamamlanabilecek. Peki, E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, işleyiş hakkında bazı bilgiler

    E-Devlet şifresine sahip olan bireyler, sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana 'ücretli öğretmenlik' terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

    Açılan sayfada 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıklayacak olan adaylar, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak.

    Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Etiketler: edevlet
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