Ücretli öğretmenlik başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Ücretli öğretmen başvurusu, E-Devlet aracılığıyla alınmaya devam ediliyor. Daha önce her ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan başvurular, artık tek bir kanal üzerinden tamamlanabilecek. Peki, E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, işleyiş hakkında bazı bilgiler
E-Devlet şifresine sahip olan bireyler, sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana 'ücretli öğretmenlik' terimini yazarak arama gerçekleştirecek.
Açılan sayfada 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıklayacak olan adaylar, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak.
Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.