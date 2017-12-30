Ücretlere ‘asgari’ ayar

ÖNCEKİ gün yüzde 14.2 artırılarak net 1603 TL, brüt 2 bin 29 TL’ye çıkarılan asgari ücret, çalışma hayatındaki birçok dengeyi de beraberinde değiştirecek. Özel sektör zamlarında belirleyici olması beklenen asgari ücret, aynı zamanda işsizlik sigortası maaşı, madencilere ödenmesi gereken ücret, en üst düzeyden primi ödenen SGK’lıların primleri gibi birçok kalemi de birebir etkileyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanıyor. Ancak işsizlik ödeneği, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor, alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40’ı olarak uygulanıyor. Bu durumda 2018 yılı işsizlik sigortası ödeneği de, bin 623 TL’yi geçemeyecek, 811 liranın da altında olamayacak. 2017 yılında ise işsizlik maaşının üst limiti bin 421 TL, en düşük işsizlik maaşı ise 710 TL olarak uygulandı.

MALİYET ARTACAK

Yüksek ücret alanların kesintileri de, asgari ücret üzerinden belirleniyor. Türkiye’de sigortalılar için ödenebilecek SGK priminin üst seviyesinde, asgari ücret esas alınıyor ve asgari ücretin 7.5 katına kadar olan maaşı üzerinden prim kesintisi yapılıyor. Bu durumda son verilere göre 227 bin 135 sigortalının prim ödemeleri de asgari ücret artışı kadar artacak. Bu da 227 bin yüksek ücretli çalışanın SGK prim ödemelerini, aylık bazda, kişi başına 563 TL artıracak. Bu rakama vergiler ve diğer kesintiler dahil bulunmuyor.

MADENCİYE ZAM

Soma maden kazası sonrası yapılan düzenlemeye göre, yer altı maden işlerinde çalışan maden işçilerine, asgari ücretin iki katından daha az ücret ödenemiyor.

Bu durumda maden işçilerinin 2018 yılındaki brüt ücretleri, en az 4 bin 58 TL olacak.

GSS’Yİ DE ETKİLEYECEK

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de, yapılan artıştan etkilenecek. Geçen yıl yapılan yasal değişikliğe göre, asgari ücretin üçte birinden çok geliri olanlar, genel sağlık sigortalısı olmak durumunda. Bu kişilerin aylık primi de, asgari ücretin yüzde 3’ü düzeyinde bulunuyor. Bu durumda genel sağlık sigortası sistemine dahil olanların aylık primi 53 liradan 60 liraya çıkacak.