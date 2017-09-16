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Uçan arabaya çok yaklaştı

Hürriyet Haber
16.09.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 08:27

Haziran ayının başlarında yaptığı 385.000 dolarlık yatırım ile Toyata'nın kurduğu Cartivator projesi uçan araba üzerinde çalışıyor.

Japon devi otomotiv markası olan Toyota, 2020 yılında Tokyo'da gerçekleşecek olan olimpiyatlarda, olimpiyat ateşini uçan araba ile yakmayı planlıyor. Bu nedenle 2020 yılına kadar uçan arabalar ile tanışabiliriz.Projeye gönüllü olan bir çok mühendis oldu. Gönüllü olarak projeye dahil olan 100 mühendisin bir çoğu oldukça genç diyebiliriz. Cartivator, Toyota dışında bir çok Japon markasından finansal destek alıyor. Bu projeyi destekleyen şirketler arasında Fujitsu gibi markalarda bulunuyor.

Webtekno'nun haberine göre henüz proje aşamasında olan SkyDrive, Toyota'nın 30 çalışanı tarafından düşünüldü. Üzerinde çalışacak olan grubun ismini Cartivator olarak belirleyen Toyota çalışanlarının atılımları ile oluşumun temelleri atıldı.

Carvitator için iki farklı inavasyon merkezi açılacak. Bu merkezlerden birisi prototip parçaları üretirken diğeri daha çok Skydrıve isimli uçan arabanın temellerini atmak ile görevli olacak. 2020 Yaz Olimpiyatları'na yetişecek olan uçan araba ile tanışmamıza çok az bir zaman kaldı. Bu uçan araba bir devri açabilir.

Etiketler: Toyota , Cartivator , SkyDrive
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