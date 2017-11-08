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    Uçakta unutulan valiz paniğe neden oldu

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Onurair Havayolları’nın Moskova-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağında iniş sonrası unutulan sahipsiz bir valiz yetkilileri harekete geçirdi.

    Edinilen bilgiye göre, Onurair Havayolları’nın Moskova-İstanbul seferini gerçekleştiren 8Q573 sefer sayılı Airbus A321 tipi tarifeli uçağı saat 17.32’de Atatürk Havalimanına inmesinin akabinde yolcular uçaktan indikten sonra görevliler, kabin içerisinde sahipsiz bir çantanın bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağrıldı.

    Uçağa gelen ekipler yaptıkları incelemede olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

    Yapılan incelemeler sonrasında yolculardan birinin valizini unuttuğu tespit edildi. Kısa süreli paniğe neden olan valiz daha sonra sahibine teslim edildi.

    Etiketler: Uçak , çanta paniği , atatürk havalimanı
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